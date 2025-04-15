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В Украине собираются расширить поддержку защитников и их семей в больницах: детали

Киев • УНН

 • 10577 просмотра

Правительство расширяет программу поддержки определенных категорий защитников Украины и членов их семей в медучреждениях. Помощь будут оказывать специалисты по сопровождению ветеранов, демобилизованных, а также те, кто обучает ориентированию и мобильности.

В Украине собираются расширить поддержку защитников и их семей в больницах: детали

В Украине собираются расширить программу поддержки отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членам семей таких категорий лиц в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Со слов Мельничука, решением правительства утвержден порядок доступа некоторых категорий специалистов к оказанию такой помощи. Речь идет о специалистах по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, а также специалистах, оказывающих услугу по обучению ориентированию и мобильности. Помогать они будут в частности лицам, потерявшим зрение.

Напомним

Правительство Украины обновило правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших во время российско-украинской войны.

Евгений Устименко

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