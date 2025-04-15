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The Guardian

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В Україні збираються розширити підтримку захисників та їхніх родин у лікарнях: деталі

Київ • УНН

 • 10725 перегляди

Уряд розширює програму підтримки певних категорій захисників України та членів їх сімей у медзакладах. Допомогу надаватимуть фахівці із супроводу ветеранів, демобілізованих, а також ті, хто навчає орієнтуванню та мобільності.

В Україні збираються розширити підтримку захисників та їхніх родин у лікарнях: деталі

В Україні збираються розширити програму підтримки окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам сімей таких категорій осіб в закладах охорони здоров’я. Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, рішенням уряду затверджено порядок доступу деяких категорій фахівців до надання такої допомоги. Ідеться про фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також фахівців, які надають послугу з навчання орієнтуванню і мобільності. Допомагатимуть вони зокрема особам, що втратили зір.

Нагадаємо

Уряд України оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули під час російсько-української війни.

Євген Устименко

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