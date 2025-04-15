В Україні збираються розширити підтримку захисників та їхніх родин у лікарнях: деталі

В Україні збираються розширити програму підтримки окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам сімей таких категорій осіб в закладах охорони здоров’я. Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

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Зі слів Мельничука, рішенням уряду затверджено порядок доступу деяких категорій фахівців до надання такої допомоги. Ідеться про фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також фахівців, які надають послугу з навчання орієнтуванню і мобільності. Допомагатимуть вони зокрема особам, що втратили зір.

Нагадаємо

Уряд України оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули під час російсько-української війни.