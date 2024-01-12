Правительство профинансирует новый индустриальный парк на Закарпатье стоимостью 5 миллиардов гривен

Создание индустриального парка на Закарпатье профинансирует Правительство. Речь идет о более 5 миллиардах гривен в долгосрочной перспективе. В частности, в процессе реализации этого проекта планируется создание двух тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня Правительство приняло решение о создании очередного индустриального парка на Закарпатье. Речь идет о долгосрочных инвестициях на сумму более 5 млрд грн и создании около 2 тысяч новых рабочих мест. - рассказал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году Украина впервые заложила в бюджет средства на расширение сети индустриальных парков. В частности, в 2024 году планируют реализовать 1 млрд грн. Шмыгаль убежден, что эти деньги позволят дать толчок развитию промышленных площадок.

Шмыгаль отметил, что государство планирует выделить еще 3 млрд гривен на поддержку крупных инвестиционных проектов. Украинское правительство планирует таким образом поддержать аграриев, строительную отрасль, создание и расширение перерабатывающих предприятий.

Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль

Напомним

Ранее УНН писал, что война в Украине показала важность развития индустриальной базы безопасности и обороны.