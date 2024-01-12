Уряд профінансує новий індустріальний парк на Закарпатті вартістю 5 мільярдів гривень
Київ • УНН
Уряд України інвестує понад 5 мільярдів гривень у створення індустріального парку на Закарпатті, який, як очікується, створить 2 000 робочих місць.
Створення індустріального парку на Закарпатті профінансує Уряд. Мова йде про понад 5 мільярдів гривень у довгостроковій перспективі. Зокрема, у процесі реалізації цього проєкта планується створення двох тисяч нових робочих місць. Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Сьогодні Уряд ухвалив рішення про створення чергового індустріального парку на Закарпатті. Ідеться про довгострокові інвестиції на суму в понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць.
Деталі
Прем’єр-міністр підкреслив, що цьогоріч Україна вперше заклала у бюджет кошти на розширення мережі індустріальних парків. Зокрема, у 2024 році планують реалізувати 1 млрд грн. Шмигаль переконаний, що ці гроші дозволять дати поштовх розвитку промислових майданчиків.
Шмигаль зазначив, що держава планує виділити ще 3 млрд гривень на підтримку великих інвестиційних проєктів. Український уряд планує таким чином підтримати аграріїв, будівельну галузь, створення та розширення переробних підприємств.
Уряд виділив 2,5 мільярди гривень на будівництво захисних споруд – Шмигаль12.01.24, 18:39 • 100360 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що війна в Україні показала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони.