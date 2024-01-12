Уряд профінансує новий індустріальний парк на Закарпатті вартістю 5 мільярдів гривень

Створення індустріального парку на Закарпатті профінансує Уряд. Мова йде про понад 5 мільярдів гривень у довгостроковій перспективі. Зокрема, у процесі реалізації цього проєкта планується створення двох тисяч нових робочих місць. Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Сьогодні Уряд ухвалив рішення про створення чергового індустріального парку на Закарпатті. Ідеться про довгострокові інвестиції на суму в понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць. – розповів Шмигаль.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що цьогоріч Україна вперше заклала у бюджет кошти на розширення мережі індустріальних парків. Зокрема, у 2024 році планують реалізувати 1 млрд грн. Шмигаль переконаний, що ці гроші дозволять дати поштовх розвитку промислових майданчиків.

Шмигаль зазначив, що держава планує виділити ще 3 млрд гривень на підтримку великих інвестиційних проєктів. Український уряд планує таким чином підтримати аграріїв, будівельну галузь, створення та розширення переробних підприємств.

Уряд виділив 2,5 мільярди гривень на будівництво захисних споруд – Шмигаль

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що війна в Україні показала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони.