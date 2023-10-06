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Війна в Україні показала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони: голова Євроради підбив підсумки саміту в Гранаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель на заключній пресконференції саміту заявив, що Гранадська декларація була прийнята, і це важлива відправна точка для майбутньої роботи над стратегічним порядком денним ЄС, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За словами Мішеля, Європа побачила, що їй потрібно працювати разом, щоб бути більш незалежною. ЄС має зосередитися на трьох питаннях: які спільні пріоритети та політика ЄС на майбутнє, як Європа діятиме спільно з точки зору прийняття рішень і як переконатися, що бюджет Європи відповідає її амбіціям.

Лідери мали можливість вислухати один одного, сказав він, додавши, що важливі чотири моменти:

Європі необхідно зміцнити нашу економічну та технологічну основу.

Війна Росії в Україні продемонструвала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони.

Потрібно прискорити роботу над суверенітетом.

Європі необхідно взаємодіяти з рештою світу. ЄС відіграє особливу роль у багатополярному світі.

Нагадаємо

27 лідерів ЄС прийняли Гранадську декларацію, але запланований розділ про міграцію був пропущений.

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