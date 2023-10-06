Війна в Україні показала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони: голова Євроради підбив підсумки саміту в Гранаді

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За словами Мішеля, Європа побачила, що їй потрібно працювати разом, щоб бути більш незалежною. ЄС має зосередитися на трьох питаннях: які спільні пріоритети та політика ЄС на майбутнє, як Європа діятиме спільно з точки зору прийняття рішень і як переконатися, що бюджет Європи відповідає її амбіціям.

Лідери мали можливість вислухати один одного, сказав він, додавши, що важливі чотири моменти:

Європі необхідно зміцнити нашу економічну та технологічну основу.

Війна Росії в Україні продемонструвала важливість розвитку індустріальної бази безпеки та оборони.

Потрібно прискорити роботу над суверенітетом.

Європі необхідно взаємодіяти з рештою світу. ЄС відіграє особливу роль у багатополярному світі.

Нагадаємо

27 лідерів ЄС прийняли Гранадську декларацію, але запланований розділ про міграцію був пропущений.