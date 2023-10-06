Лідери ЄС ухвалили Гранадську декларацію без пункту про міграцію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. 27 лідерів ЄС прийняли Гранадську декларацію, але запланований розділ про міграцію був пропущений. Цю інформацію підтвердив The Guardian високопоставлений дипломат ЄС, передає УНН.
Деталі
Видання зазначає, що президент Європейської ради Шарль Мішель опублікував окрему заяву від свого імені щодо міграції.
Цей крок стався після того, як Польща та Угорщина висловили занепокоєння щодо міграційної політики та відмовилися підписати попередньо обговорений документ.
Раніше
The Guardian писало, що неформальний саміт ЄС у Гранаді завершується з незначним прогресом стосовно кроків щодо майбутнього розширення блоку.