Лідери ЄС ухвалили Гранадську декларацію без пункту про міграцію - ЗМІ

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Видання зазначає, що президент Європейської ради Шарль Мішель опублікував окрему заяву від свого імені щодо міграції.

Цей крок стався після того, як Польща та Угорщина висловили занепокоєння щодо міграційної політики та відмовилися підписати попередньо обговорений документ.

Раніше

The Guardian писало, що неформальний саміт ЄС у Гранаді завершується з незначним прогресом стосовно кроків щодо майбутнього розширення блоку.