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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидеры ЕС приняли Гранадскую декларацию без пункта о миграции - СМИ

Лидеры ЕС приняли Гранадскую декларацию без пункта о миграции - СМИ

Киев • УНН

 • 606272 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. 27 лидеров ЕС приняли Гранадскую декларацию, но запланированный раздел о миграции был пропущен. Эту информацию подтвердил The Guardian высокопоставленный дипломат ЕС, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал отдельное заявление от своего имени относительно миграции.

Этот шаг произошел после того, как Польша и Венгрия выразили обеспокоенность по поводу миграционной политики и отказались подписать ранее обсужденный документ.

Ранее

The Guardian писала, что неформальный саммит ЕС в Гранаде завершается с незначительным прогрессом в отношении шагов по будущему расширению блока.

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