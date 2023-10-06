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Guardian: саміт ЄС завершується з незначним прогресом у частині про розширення, звіт щодо України очікується 8 листопада

Guardian: саміт ЄС завершується з незначним прогресом у частині про розширення, звіт щодо України очікується 8 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Неформальний саміт ЄС у Гранаді завершується з незначним прогресом стосовно кроків щодо майбутнього розширення блоку, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Неформальний саміт Ради ЄС наближається до завершення, але з незначним прогресом у визначенні того, що потрібно зробити щодо майбутнього розширення", - пише видання.

За словами одного дипломата, ішлося «про інвентаризацію, складання списку питань, які необхідно поставити до грудня», коли ЄС може розпочати офіційні переговори з кандидатами Україною та Молдовою.

"Європейська комісія опублікує свій офіційний і детальний звіт про прогрес, досягнутий цими двома країнами, 8 листопада", - зазначає видання.

Поки очікувалася пресконференція з нагоди завершення саміту, як пише видання, "у Гранаді надходили повідомлення про те, що лідери ЄС вирішили відмовитися від тексту (підсумкового комюніке - ред.), який вони ретельно підготували сьогодні, щоб не давати запереченням Угорщини та Польщі проти спільного підходу до міграції будь-який ефірний час".

В іншій версії тих самих чуток лідери, як повідомляється, "узгодять текст, але видалять параграф із 119 слів про міграцію".

"Усе законно, згідно з правилами ЄС, оскільки це неформальна Рада, де не вимагається жодних рішень чи висновків. Але це означає лише те, що лідери ЄС відклали ще одну суперечку щодо міграції на два тижні до офіційного засідання Європейської ради", - вказує видання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Польща та Угорщина можуть заблокувати декларацію саміту ЄС у Гранаді.

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