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Польща та Угорщина можуть заблокувати декларацію саміту ЄС у Гранаді - Guardian

Польща та Угорщина можуть заблокувати декларацію саміту ЄС у Гранаді - Guardian

Київ • УНН

 • 1063875 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Польща та Угорщина можуть заблокувати декларацію саміту європейських лідерів у Гранаді в Іспанії, де обговорюють питання розширення блоку, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи припускається, що Польща та Угорщина заблокують декларацію саміту у Гранаді, високопоставлений польський чиновник відповів Guardian: "Думаю, так".

Раніше високопоставлений дипломат ЄС заявив, що дві країни можуть, зрештою, заблокувати Гранадську декларацію «через міграційну частину».

Лідери ЄС мали намір обговорити міграцію за обідом.

Міграція знову загрожує затьмарити саміт лідерів ЄС після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країну було «зґвалтовано» іншими державами-членами ЄС.

"Сильні висловлювання не є чимось незвичайним для лідера-популіста, який разом із Польщею часто намагається блокувати політику ЄС", - вказує видання.

Хоча країни-члени ЄС уже погодили два пакети міграційних законів: один у червні і один зовсім недавно, у середу, Орбан поставив під сумнів їхню легітимність, наполягаючи на тому, що рішення мають бути одноголосними, зазначає видання.

«Немає угоди щодо імміграції, оскільки раніше ми вирішили, що міграція буде регулюватися на основі односторонньої угоди, яка була змінена [на] останній зустрічі. Польща та Угорщина [були] не задоволені цією пропозицією, але вони … проштовхнули цю пропозицію, тому Угорщина та Польща [залишилися] повністю поза увагою. Тому після цього немає жодних шансів на якийсь компроміс і домовленість щодо міграції», – сказав він.

"Політично, - сказав прем'єр-міністр Угорщини, - неможливо" домовитися про міграцію "на найближчі роки".

«Юридично нас – як би це сказати – нас зґвалтували. Отже, якщо вас ґвалтують згідно із законом, змушують прийняти те, що вам не подобається, як би ви хотіли мати компроміс та угоду? Це неможливо», - сказав він.

Водночас, виступаючи сьогодні в Гранаді, президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що вперше за десятиліття «існує реалістична можливість знайти угоду щодо наших спільних правил щодо притулку та міграції».

«Це в межах досяжності», — сказала вона. «Як це зробити: треба тримати курс, потрібно зберігати спокій і завершити роботу над пактом про притулок і міграцію», - додала вона.

«Вибори за виборами міграція домінує серед занепокоєнь наших громадян, – сказала президент ЄП. - І ми не можемо дозволити цій дискусії домінувати та поляризувати ще одну європейську виборчу кампанію. Не кажу, що цього не станеться, але найменше, що ми можемо зробити, це показати на папері, чорним по білому, що ми розглянули це питання з законодавчої точки зору».

Нагадаємо

Голова Євроради Мішель у Гранаді заявив, що ЄС має "готуватися" до розширення.

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