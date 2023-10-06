Польша и Венгрия могут заблокировать декларацию саммита ЕС в Гранаде - Guardian

Детали

На вопрос, предполагается ли, что Польша и Венгрия заблокируют декларацию саммита в Гранаде, высокопоставленный польский чиновник ответил Guardian: "Думаю, да".

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что две страны могут в конечном итоге заблокировать Гранадскую декларацию «из-за миграционной части».

Лидеры ЕС намеревались обсудить миграцию за обедом.

Ииграция снова угрожает затмить саммит лидеров ЕС после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна была «изнасилована» другими государствами-членами ЕС.

"Сильные высказывания не являются чем-то необычным для лидера-популиста, который вместе с Польшей часто пытается блокировать политику ЕС", - указывает издание.

Хотя страны-члены ЕС уже согласовали два пакета миграционных законов: один в июне и один совсем недавно, в среду, Орбан поставил под сомнение их легитимность, настаивая на том, что решения должны быть единогласными, отмечает издание.

«Нет соглашения об иммиграции, потому что ранее мы решили, что миграция будет регулироваться на основе одностороннего соглашения, которое было изменено [на] последней встрече. Польша и Венгрия [были] недовольны этим предложением, но они … выдвинули это предложение, поэтому Венгрия и Польша [остались] полностью вне поля зрения. Поэтому после этого нет никаких шансов на какой-либо компромисс и договоренность по миграции», – сказал он.

"Политически, - сказал премьер-министр Венгрии, - невозможно" договориться о миграции "на ближайшие годы".

«Юридически нас – как бы это сказать – нас изнасиловали. Поэтому, если вас насилуют, юридически, заставляют принять то, что вам не нравится, как бы вы хотели иметь компромисс и сделку. Это невозможно», - сказал он.

В то же время, выступая сегодня в Гранаде, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что впервые за десятилетие «существует реалистичная возможность найти соглашение о наших общих правилах в отношении убежища и миграции».

«Это в пределах досягаемости», - сказала она. «Как это сделать: надо держать курс, нужно сохранять спокойствие и завершить работу над пактом об убежище и миграции», - добавила она.

«Выборы за выборами миграция доминирует среди забот наших граждан, – сказал президент ЕП. - И мы не можем позволить этой дискуссии доминировать и поляризовать еще одну европейскую избирательную кампанию. Не говорю, что этого не произойдет, но самое меньшее, что мы можем сделать, это показать на бумаге, черным по белому, что мы рассмотрели этот вопрос с законодательной точки зрения».

Напомним

Глава Евросовета Мишель в Гранаде заявил, что ЕС должен "готовиться" к расширению.