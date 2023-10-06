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Голова Євроради: ЄС має "готуватися" до розширення

Голова Євроради: ЄС має "готуватися" до розширення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що сьогоднішній неформальний саміт лідерів ЄС у Гранаді буде «важливою» зустріччю, оскільки це відправна точка для обговорення довгострокового стратегічного порядку денного, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

«Розширення означає, що країни-кандидати мають провести реформи – вони знають, що їм потрібно робити. І з нашого боку, з боку ЄС нам потрібно підготуватися», — сказав він.

Деталі

За словами Мішеля, є три питання, які необхідно вирішити: що ми хочемо зробити пріоритетним у майбутньому, як нам разом ухвалити рішення і як нам підготуватися.

Голова Євроради також повідомив, що лідери Вірменії та Азербайджану домовилися приїхати до Брюсселя для переговорів до кінця жовтня. «Ми дуже старанно працюватимемо, щоб досягти прогресу», - сказав Мішель.

Нагадаємо

Голова Євроради Мішель бачить Україну в ЄС у 2030 році.

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