Глава Евросовета: ЕС должен "готовиться" к расширению
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодняшний неформальный саммит лидеров ЕС в Гранаде будет «важной» встречей, поскольку это отправная точка для обсуждения долгосрочной стратегической повестки дня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Цитата
«Расширение означает, что страны-кандидаты должны провести реформы – они знают, что им нужно делать. И с нашей стороны, со стороны ЕС нам нужно подготовиться», - сказал он.
Детали
по словам Мишеля, есть три вопроса, которые необходимо решить: что мы хотим сделать приоритетным в будущем, как нам вместе принять решение и как нам подготовиться.
Председатель Евросовета также сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана договорились приехать в Брюссель для переговоров до конца октября. «Мы будем очень усердно работать, чтобы добиться прогресса», - сказал Мишель.
Напомним
Председатель Евросовета Мишель видит Украину в ЕС в 2030 году.