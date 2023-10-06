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Глава Евросовета: ЕС должен "готовиться" к расширению

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодняшний неформальный саммит лидеров ЕС в Гранаде будет «важной» встречей, поскольку это отправная точка для обсуждения долгосрочной стратегической повестки дня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

«Расширение означает, что страны-кандидаты должны провести реформы – они знают, что им нужно делать. И с нашей стороны, со стороны ЕС нам нужно подготовиться», - сказал он.

Детали

по словам Мишеля, есть три вопроса, которые необходимо решить: что мы хотим сделать приоритетным в будущем, как нам вместе принять решение и как нам подготовиться.

Председатель Евросовета также сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана договорились приехать в Брюссель для переговоров до конца октября. «Мы будем очень усердно работать, чтобы добиться прогресса», - сказал Мишель.

Напомним

Председатель Евросовета Мишель видит Украину в ЕС в 2030 году.

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