Голова Євроради Мішель бачить Україну в ЄС у 2030 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримує вступ України до Європейського Союзу на початку наступного десятиліття, але за певних умов. Про це він сказав в інтерв'ю Der Spiegel, пише УНН.
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"Україна може приєднатися до ЄС у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять домашнє завдання", - заявив Мішель.
Серед іншого, Мішель вимагає від ЄС "прискорити процеси ухвалення рішень". Швидко прийнявши Україну, ЄС також "довів би, що він здатний на геополітичні дії".
При цьому він наголосив, що для України та інших кандидатів на вступ до ЄС - окрім Туреччини, це шість західнобалканських держав і Республіка Молдова, також є завдання.
"Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та відповідати вимогам законодавства", - сказав Мішель.
Тим не менш, ЄС "не може більше втрачати час", оскільки вплив росії та Китаю стає дедалі більшим, наприклад, на Західних Балканах.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС.