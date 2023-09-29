Шмигаль впевнений, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС

ukru
29 березня, 17:57 • 198926 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 255547 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 222423 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 258987 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 228829 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 180704 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 177261 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156702 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 471132 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174232 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
61 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 130196 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 143989 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 70969 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 100798 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 83958 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 325099 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 471105 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 513551 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 515394 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 419164 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 130196 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 255521 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 156270 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 148668 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 120944 перегляди
Актуальне
Шмигаль впевнений, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС

Шмигаль впевнений, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС

Київ • УНН

 • 167083 перегляди

КИЇв. 29 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив впевненість, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю Politico, оприлюдненому 28 вересня, пише УНН.

Деталі

Шмигаль виступив за повноправне членство в ЄС, на тлі того, як дебати про розширення розпалюються напередодні серії ключових зустрічей у найближчі місяці, зазначає видання. "Франція та Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повноцінного статусу у ЄС, заснованому на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції", - пише видання.

"Шмигаль, однак, дав зрозуміти, що Україна не миритиметься з повільним варіантом", - ідеться у публікації.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо для всіх українців", - сказав Прем'єр.

Зазначивши, що, зрештою, це буде політичне рішення для держав-членів, він додав: "Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського Союзу".

Хоча вісім країн набули статусу кандидатів у ЄС, включаючи групу країн на Західних Балканах, які роками чекали переходу до наступного етапу процесу вступу, Шмигаль стверджує, що в України - унікальний випадок для членства в ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bloomberg: Єврокомісія готується у жовтні надати рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є єдиною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення - понад 90 відсотків українців - охочих, охочих стати повноправним членом Європи", - вказав він.

Шмигаль заявив, що Україна виконала всі сім умов, поставлених Європейською комісією у червні 2022 року для переходу до наступного етапу процесу приєднання після нещодавнього рішення уряду. Це включало визнання прав національних меншин - крок, який багато в чому розглядається як "оливкова гілка" для Угорщини, зазначає видання.

"Ми готові. Ми очікуємо, що не пізніше жовтня у нас може бути позитивна ситуація з оцінкою нашого прогресу з боку Єврокомісії і щоб Європейська рада могла проголосувати та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль підтвердив, що українські дипломати активно лобіюють у столицях країнс ЄС необхідність продовження процесу членства України. "Україна, як член ЄС, не приноситиме проблеми Євросоюзу. Навпаки, Україна сприятиме вирішенню багатьох проблемних питань у Європейському Союзі", - сказав він, наголосивши на таких сферах, як енергетична незалежність, безпека, оборона та економіка.

Очільник українського уряду, як вказано, також намагався згладити ситуацію з Польщею після нещодавньої суперечки між двома країнами щодо експорту українського зерна, стверджуючи, що українці, які втекли з країни до Польщі, внесли 0,5 відсотка ВВП до польської економіки. За його словами, з початку війни українцям у Польщі також було переведено близько 4,5 млрд євро грошових переказів.

"Хочу висловити слова вдячності польському народу та всім польським родинам за підтримку, яку вони надавали і надають українським біженцям", - зазначив Прем'єр.

При цьому видання зазначає, що очікується, що Україна буде представлена на зустрічі Європейської політичної спільноти наступного тижня у Гранаді, на яку зберуться лідери ЄС та країн, які не входять до ЄС.

Нагадаємо

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що очікує, що країни-члени ЄС розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57