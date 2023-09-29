Шмигаль впевнений, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС

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Шмигаль виступив за повноправне членство в ЄС, на тлі того, як дебати про розширення розпалюються напередодні серії ключових зустрічей у найближчі місяці, зазначає видання. "Франція та Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повноцінного статусу у ЄС, заснованому на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції", - пише видання.

"Шмигаль, однак, дав зрозуміти, що Україна не миритиметься з повільним варіантом", - ідеться у публікації.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо для всіх українців", - сказав Прем'єр.

Зазначивши, що, зрештою, це буде політичне рішення для держав-членів, він додав: "Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського Союзу".

Хоча вісім країн набули статусу кандидатів у ЄС, включаючи групу країн на Західних Балканах, які роками чекали переходу до наступного етапу процесу вступу, Шмигаль стверджує, що в України - унікальний випадок для членства в ЄС.

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"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є єдиною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення - понад 90 відсотків українців - охочих, охочих стати повноправним членом Європи", - вказав він.

Шмигаль заявив, що Україна виконала всі сім умов, поставлених Європейською комісією у червні 2022 року для переходу до наступного етапу процесу приєднання після нещодавнього рішення уряду. Це включало визнання прав національних меншин - крок, який багато в чому розглядається як "оливкова гілка" для Угорщини, зазначає видання.

"Ми готові. Ми очікуємо, що не пізніше жовтня у нас може бути позитивна ситуація з оцінкою нашого прогресу з боку Єврокомісії і щоб Європейська рада могла проголосувати та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль підтвердив, що українські дипломати активно лобіюють у столицях країнс ЄС необхідність продовження процесу членства України. "Україна, як член ЄС, не приноситиме проблеми Євросоюзу. Навпаки, Україна сприятиме вирішенню багатьох проблемних питань у Європейському Союзі", - сказав він, наголосивши на таких сферах, як енергетична незалежність, безпека, оборона та економіка.

Очільник українського уряду, як вказано, також намагався згладити ситуацію з Польщею після нещодавньої суперечки між двома країнами щодо експорту українського зерна, стверджуючи, що українці, які втекли з країни до Польщі, внесли 0,5 відсотка ВВП до польської економіки. За його словами, з початку війни українцям у Польщі також було переведено близько 4,5 млрд євро грошових переказів.

"Хочу висловити слова вдячності польському народу та всім польським родинам за підтримку, яку вони надавали і надають українським біженцям", - зазначив Прем'єр.

При цьому видання зазначає, що очікується, що Україна буде представлена на зустрічі Європейської політичної спільноти наступного тижня у Гранаді, на яку зберуться лідери ЄС та країн, які не входять до ЄС.

Нагадаємо

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що очікує, що країни-члени ЄС розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.