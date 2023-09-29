Шмыгаль уверен, что Украина через два года будет полностью готова стать частью ЕС

Детали

Шмыгаль выступил за полноправное членство в ЕС, на фоне того, как дебаты о расширении разгораются накануне серии ключевых встреч в ближайшие месяцы, отмечает издание. "Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноценного статуса в ЕС, основанном на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции", - пишет издание.

"Шмыгаль, однако, дал понять, что Украина не будет мириться с медленным вариантом", - говорится в публикации.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Это чрезвычайно важно для всех украинцев", - сказал Премьер.

Отметив, что, в конце концов, это будет политическое решение для государств-членов, он добавил: "Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Европейского Союза".

Хотя восемь стран получили статус кандидатов в ЕС, включая группу стран на Западных Балканах, которые годами ждали перехода к следующему этапу процесса вступления, Шмыгаль утверждает, что у Украины - уникальный случай для членства в ЕС.

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"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является единственной страной в мире, которая заплатила такую огромную цену за желание стать членом Европейского Союза. Ни одна другая страна-кандидат в Европейский Союз никогда не имела такой огромной поддержки населения - более 90 процентов украинцев - желающих, желающих стать полноправным членом Европы", - указал он.

Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь условий, поставленных Европейской комиссией в июне 2022 года для перехода к следующему этапу процесса присоединения после недавнего решения правительства. Это включало признание прав национальных меньшинств - шаг, который во многом рассматривается как "оливковая ветвь" для Венгрии, отмечает издание.

"Мы готовы. Мы ожидаем, что не позднее октября у нас может быть положительная ситуация с оценкой нашего прогресса со стороны Еврокомиссии и чтобы Европейский совет мог проголосовать и принять решение о начале переговоров с Украиной", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подтвердил, что украинские дипломаты активно лоббируют в столицах стран ЕС необходимость продолжения процесса членства Украины. "Украина, как член ЕС, не будет приносить проблемы Евросоюзу. Наоборот, Украина будет способствовать решению многих проблемных вопросов в Европейском Союзе", - сказал он, отметив такие сферы, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика.

Глава украинского правительства, как указано, также пытался сгладить ситуацию с Польшей после недавнего спора между двумя странами по экспорту украинского зерна, утверждая, что украинцы, которые сбежали из страны в Польшу, внесли 0,5 процента ВВП в польскую экономику. По его словам, с начала войны украинцам в Польше также было переведено около 4,5 млрд евро денежных переводов.

"Хочу выразить слова благодарности польскому народу и всем польским семьям за поддержку, которую они оказывали и оказывают украинским беженцам", - отметил Премьер.

При этом издание отмечает, что ожидается, что Украина будет представлена на встрече Европейского политического сообщества на следующей неделе в Гранаде, на которую соберутся лидеры ЕС и стран, не входящих в ЕС.

Напомним

Президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что ожидает, что страны-члены ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.