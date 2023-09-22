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Bloomberg: Єврокомісія готується у жовтні надати рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС

Bloomberg: Єврокомісія готується у жовтні надати рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Європейська комісія готується надати рекомендацію розпочати переговори про членство України, пропонуючи підтримку Києву, на тлі прагнень гарантувати, що союзники продовжать військову та фінансову підтримку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що "Європейська комісія порекомендує розпочати багаторічний процес приєднання наступного місяця", кажуть люди, знайомі із цим питанням. Але вона може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією, як на проміжних кроках, додали співрозмовники.

Після того, як Єврокомісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її схвалити, швидше за все, пише видання, на саміті в грудні. Після цього Україна, як зазначається, розпочне "тривалу процедуру" доведення реформ до кінця та приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство закону та економіку.

На початку наступного місяця у Гранаді в Іспанії, як повідомляється, лідери ЄС обговорять процес розширення та те, як підготуватися до прийому нових членів.

Відмова рекомендувати розпочати переговори про вступ була б "політично неспроможною" для Єврокомісії, додали люди, через труднощі, з якими стикається Україна, зазначає видання.

Рекомендація Єврокомісії обговорюватиметься державами-членами у грудні, коли лідери ЄС зможуть дати своє благословення на початок переговорів про вступ з Києвом, хоча, за словами деяких людей, позицію кількох країн, включаючи Угорщину, ще належить побачити.

Щоб запустити процес вступу, Україні необхідно досягти прогресу в реформах. Цього тижня Єврокомісія повідомила державам-членам, що у деяких незавершених реформах, включно з реформою Конституційного суду, іде прогрес, і необхідні додаткові зусилля щодо боротьби з корупцією та відмиванням грошей, захисту меншин та зниження впливу олігархів у країні.

Країна завершила реформи управління судовими органами та медіа-сектором, вказує при цьому видання.

ЄС повинен буде ретельно продумати послідовність проміжних кроків після того, як лідери, можливо, дадуть зелене світло, оскільки потрібен час для вирішення проблем, включаючи корупцію, сказав один дипломат ЄС. Цей крок також вимагатиме досягнення тонкого балансу, щоб показати кандидатам із Західних Балкан, що для Києва немає коротких шляхів, додав дипломат.

Стосовно країн ЄС блок повинен переконатися, що готовий прийняти нових членів до завершення процесу приєднання — зробивши процес ухвалення рішень більш гнучким або реформуючи бюджет ЄС для кращого досягнення спільних цілей, сказав другий дипломат ЄС.

Нагадаємо

Голова монобільшості у парламенті Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада схвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ України до ЄС.

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