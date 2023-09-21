Парламент схвалив 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ України в ЄС - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада схвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ України до Європейського союзу, передає УНН.
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"Станом на сьогодні ми ухвалили 99,9% того, що вимагає від нас Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС", - повідомив він.
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За словами голови фракції, сьогодні у парламенті завершили розгляд закону про національні меншини, а також розглянули в першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП).
"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні. І на цьому все - парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка", - підсумував Арахамія.
Нагадаємо
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна робить швидкий прогрес у проведенні реформ і може швидко стати членом Європейського Союзу.