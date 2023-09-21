Парламент одобрил 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - Арахамия

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"По состоянию на сегодня мы приняли 99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сообщил он.

Детали

По словам главы фракции, сегодня в парламенте завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрели в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП).

"Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении. И на этом все - парламент свою домашнюю работу выполнил. Мы передаем эстафету Кабинету Министров и будем помогать правительству во всем, где нужна будет наша поддержка", - подытожил Арахамия.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина делает быстрый прогресс в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза.