Урсула фон дер Ляєн щодо роботи України над членством в ЄС: "Я вражена"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна робить швидкий прогрес у проведенні реформ і може швидко стати членом Європейського Союзу, пише Bloomberg, передає УНН.
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"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, в той час, як вона веде війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент", - сказала вона в інтерв'ю, Bloomberg.
Деталі
Вона підкреслила, що процес базується на заслугах, і відмовилася назвати конкретні терміни, але сказала, що переконана, що Київ врешті-решт досягне успіху в своїй заявці на членство в Альянсі.
Доповнення
На ЄС чиниться тиск з метою прискорення процесу надання членства Україні, але війна, що триває, і попередні заявки на членство від кількох інших країн, зокрема, на Західних Балканах, ускладнюють дебати.
Фон дер Ляєн, яка очолює виконавчу гілку влади ЄС, також висловила впевненість, що блок зможе виконати свою обіцянку цієї весни поставити Україні 1 мільйон боєприпасів впродовж 12 місяців.
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"Ми дуже сильно підштовхуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб досягти поставлених цілей", - сказала вона.
Блок також перебуває на ранніх стадіях обговорення 12-го пакету санкцій, запроваджених у зв'язку з війною росії в Україні. Країни-члени ЄС розділилися в думках щодо того, які заходи включати в цей пакет.
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Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть європейську версію майбутньої заборони "Великої сімки" на купівлю алмазів у москви. Вони також можуть включати пропозицію оподатковувати прибутки, отримані від заморожених активів центрального банку, щоб допомогти Києву.
Група країн-членів, включаючи Польщу та країни Балтії, хоче піти ще далі, закликаючи до додаткових санкцій щодо СПГ та інформаційно-технологічних послуг. Група країн також закликала до обмежень на російський ядерний сектор. Але ці спроби вже неодноразово зустрічали опір, а рішення щодо санкцій вимагають одностайної підтримки.
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