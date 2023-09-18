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ЄС готується до боротьби за те, що має бути включено до 12-го пакету санкцій проти рф

ЄС готується до боротьби за те, що має бути включено до 12-го пакету санкцій проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Європейський Союз готується до боротьби за те, що повинно бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну росії проти України, в той час як G7 просувається вперед з планом заборонити закупівлі алмазів з москви. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Цитата

«Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть версію ЄС щодо майбутньої заборони G7 і, можливо, довгоочікувану пропозицію використати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку, для допомоги Києву», - повідомили люди, які знайомі з дискусіями.

Деталі

Повідомляється, що група держав-членів, зокрема Польща і країни Балтії, хочуть піти ще далі, сказали люди, які попросили не називати їхнього імені через конфіденційне питання. За словами людей, група закликала до додаткових санкцій щодо СПГ та ІТ-послуг серед заходів, які вони хотіли б бачити в новій пропозиції.

«Група країн також закликала ввести обмеження на ядерний сектор росії. Але цим спробам уже неодноразово зустрічали опір, оскільки проти них виступає занадто багато держав-членів. Деякі країни стверджують, що від санкцій вже мало що залишилося, на тлі закликів забезпечити дотримання існуючих обмежень», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg News, Польща хоче посилити санкції щодо деяких товарів, прийняті в попередніх пакетах. Її пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичних каучуків, підвищення ефективності обмежень на сталь і введення заборони на тверду каустичну соду. Варшава також домагається нового пакета санкцій проти білорусі.

Більш ранні спроби запровадити санкції проти російських дорогоцінних каменів у Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням в інші місця. Механізм G-7 спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони, а також на запровадження прямої заборони на купівлю з 1 січня і непрямої заборони, що діятиме більш поступово.

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Новий пакет може з'явитися в першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дата якого поки що не встановлена.

Будь-який новий пакет, ймовірно, також міститиме подальші кроки з обмеження можливості росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

Крім того, в рамках обговорень комісія найближчими тижнями висуне пропозиції щодо запровадження податку на непередбачувані доходи на прибуток, заморожений активами російського центрального банку в клірингових палатах, незважаючи на протидію з боку Європейського центрального банку.

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