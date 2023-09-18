ЕС готовится к борьбе за то, что должно быть включено в 12-й пакет санкций против рф

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«Новые меры, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, вероятно, будут включать версию ЕС о предстоящем запрете G7 и, возможно, долгожданное предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка, для помощи Киеву», - сообщили люди, которые знакомые с дискуссиями.

Детали

Общается, что группа государств-членов, в том числе Польша и страны Балтии, хотят пойти еще дальше, сказали люди, попросившие не называть их имени по конфиденциальному вопросу. По словам людей, группа призвала к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг среди мер, которые они хотели бы видеть в новом предложении.

«Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор россии. Но этим попыткам уже неоднократно встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов. Некоторые страны утверждают, что санкций уже мало что осталось, на фоне призывов обеспечить соблюдение существующих ограничений», - говориться в сообщении.

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Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg News, Польша хочет усилить санкции в отношении некоторых товаров, принятые в предыдущих пакетах. Его предложения включают снижение квот на импорт синтетических каучуков, повышение эффективности ограничений на сталь и введение запрета на твердый каустическую соду. Варшава также добивается нового пакета санкций против беларуси.

Более ранние попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другие места. Механизм G-7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать более постепенно.

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Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.

Любой новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги по ограничению возможности россии обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Кроме того, в рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения по введению налога на непредвиденные доходы на прибыль, замороженную активами российского центрального банка в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.