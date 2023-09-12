ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. Ограничения против них закончатся на этой неделе, сообщили агентству Reuters два дипломатических источника, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников издания, санкции не продлят против бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции "Ozon" Александра Шульгина. Они были введены после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля прошлого года.
Евросоюз требует единогласия всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.
Напомним
Соединенные Штаты в координации с Великобританией 7 сентября наложили санкции на одиннадцать человек, которые являются частью российской киберпреступной группы Trickbot.