ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов - Reuters

Детали

По словам собеседников издания, санкции не продлят против бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции "Ozon" Александра Шульгина. Они были введены после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля прошлого года.

Евросоюз требует единогласия всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Напомним

Соединенные Штаты в координации с Великобританией 7 сентября наложили санкции на одиннадцать человек, которые являются частью российской киберпреступной группы Trickbot.