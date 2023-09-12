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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:40 • 84705 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 67478 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 70115 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106562 просмотра

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13 марта, 06:19 • 129143 просмотра

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ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов - Reuters

ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов - Reuters

Киев • УНН

 • 300589 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. Ограничения против них закончатся на этой неделе, сообщили агентству Reuters два дипломатических источника, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, санкции не продлят против бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции "Ozon" Александра Шульгина. Они были введены после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля прошлого года.

Евросоюз требует единогласия всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Напомним

Соединенные Штаты в координации с Великобританией 7 сентября наложили санкции на одиннадцать человек, которые являются частью российской киберпреступной группы Trickbot.

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