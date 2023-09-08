США та Велика Британія додали до санкційного списку ще 11 кіберзлочинців-росіян

Деталі

Зазначається, що росія давно є безпечним притулком для кіберзлочинців, зокрема групи Trickbot.

Поповнило список підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Міністерство юстиції США (DOJ) водночас відкрило звинувачення проти дев’яти осіб у зв’язку зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti, включаючи сім осіб, визначених у четверг.

Під санкції підпали ключові особи, які залучені до управління та закупівель для групи Trickbot, яка має зв’язки з російськими спецслужбами та націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot націлилася на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.

Цитата

«Сполучені Штати рішучі в наших зусиллях боротися з програмами-вимагачами та реагувати на збої в нашій критично важливій інфраструктурі», — сказав заступник міністра фінансів Браян Е. Нельсон. «У тісній координації з нашими британськими партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наші колективні інструменти та органи влади для боротьби з цією зловмисною кіберактивністю».

Нагадаємо

Державний секретар Ентоні Блінкен оголосив, що з нового пакету допомоги України вартістю понад один мільярд доларів, 5,4 мільйона доларів надійдуть з конфіскованих активів російських олігархів.