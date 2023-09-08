США та Велика Британія додали до санкційного списку ще 11 кіберзлочинців-росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 веренся. УНН. У четвер Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot. Про це повідомляє Мінфін США, пише УНН.
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Зазначається, що росія давно є безпечним притулком для кіберзлочинців, зокрема групи Trickbot.
Поповнило список підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Міністерство юстиції США (DOJ) водночас відкрило звинувачення проти дев’яти осіб у зв’язку зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti, включаючи сім осіб, визначених у четверг.
Під санкції підпали ключові особи, які залучені до управління та закупівель для групи Trickbot, яка має зв’язки з російськими спецслужбами та націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot націлилася на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.
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«Сполучені Штати рішучі в наших зусиллях боротися з програмами-вимагачами та реагувати на збої в нашій критично важливій інфраструктурі», — сказав заступник міністра фінансів Браян Е. Нельсон. «У тісній координації з нашими британськими партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наші колективні інструменти та органи влади для боротьби з цією зловмисною кіберактивністю».
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