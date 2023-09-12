ЄС не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів - Reuters

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За словами співрозмовників видання, санкції не продовжать проти бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова і колишнього керівника російської компанії електронної комерції "Ozon" Олександра Шульгіна. Вони були запроваджені після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого минулого року.

Євросоюз потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, які оновлюються кожні шість місяців. Термін дії наступної партії закінчується 15 вересня.

Нагадаємо

Сполучені Штати в координації з Великою Британією 7 вересня наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.