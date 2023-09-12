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ЄС не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів - Reuters

ЄС не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів - Reuters

Київ • УНН

 • 300592 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів. Обмеження проти них закінчаться цього тижня, повідомили агентству Reuters два дипломатичних джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, санкції не продовжать проти бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова і колишнього керівника російської компанії електронної комерції "Ozon" Олександра Шульгіна. Вони були запроваджені після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого минулого року.

Євросоюз потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, які оновлюються кожні шість місяців. Термін дії наступної партії закінчується 15 вересня.

Нагадаємо

Сполучені Штати в координації з Великою Британією 7 вересня наклали санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

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