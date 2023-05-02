ЄС планує виробляти 1 мільйон снарядів щороку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У вівторок офіційні особи заявили, що ЄС висуне план збільшення своїх виробничих потужностей з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік, передає AFP, пише УНН.
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План Європейської комісії, який буде оприлюднений у середу, пропонує використати 500 мільйонів євро (550 мільйонів доларів) із бюджету ЄС для збільшення виробництва боєприпасів у блоці.
"Коли справа доходить до оборони, наша промисловість тепер має перейти в режим військової економіки", - заявив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
"Я впевнений, що протягом 12 місяців ми зможемо збільшити наші виробничі потужності до одного мільйона набоїв на рік у Європі".
Кошти ЄС підуть на фінансування нових виробничих ліній для гаубичних снарядів і ракет, збільшення виробництва пороху та переоснащення старих боєприпасів.
Брюссель каже, що ці гроші забезпечать близько 50 відсотків фінансування окремих проектів, а держави-члени мають надати іншу половину готівки.
Таким чином, загальна вартість плану становитиме 1 мільярд євро.
"Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на те, щоб безпосередньо підтримати на гроші ЄС розвиток нашої оборонної промисловості для України та нашої власної безпеки", - сказав Бретон.
Він додав, що європейська промисловість "сьогодні не має масштабів, щоб задовольнити потреби безпеки України та наших держав-членів. Але вона має потенціал для цього".
Додамо
ЄС уже пообіцяв витратити 2 мільярди євро на постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року.
Дипломати з деяких країн ЄС висловили сумніви щодо здатності Європи виробляти достатню кількість боєприпасів, але офіційні особи в Брюсселі наполягають на тому, що він може досягти мети.