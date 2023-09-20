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Урсула фон дер Ляйен о работе Украины над членством в ЕС: "Я поражена"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина делает быстрый прогресс в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза, пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы, в то время, как она ведет войну. Если они сохранят этот темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент", - сказала она в интервью, Bloomberg. 

Детали

Она подчеркнула, что процесс базируется на заслугах, и отказалась назвать конкретные сроки, но сказала, что убеждена, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в Альянсе.

Дополнение

На ЕС оказывается давление с целью ускорения процесса предоставления членства Украине, но продолжающаяся война и предварительные заявки на членство от нескольких других стран, в частности, на Западных Балканах, затрудняют дебаты.

Фон дер Ляйен, возглавляющая исполнительную ветвь власти ЕС, также выразила уверенность, что блок сможет выполнить свое обещание этой весной поставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.

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"Мы очень сильно подталкиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы достичь поставленных целей", - сказала она. 

Блок также находится на ранних стадиях обсуждения 12-го пакета санкций, введенных в связи с войной России в Украине. Страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, какие меры включать в этот пакет.

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Новые меры, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, вероятно, будут включать европейскую версию будущего запрета "Большой семерки" на покупку алмазов у Москвы. Они также могут включать предложение облагать налогом доходы, полученные от замороженных активов центрального банка, чтобы помочь Киеву.

Группа стран-членов, включая Польшу и страны Балтии, хочет пойти еще дальше, призывая к дополнительным санкциям в отношении СПГ и информационно-технологических услуг. Группа стран также призвала к ограничениям на российский ядерный сектор. Но эти попытки уже неоднократно встречали сопротивление, а решения по санкциям требуют единодушной поддержки.

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