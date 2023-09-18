Єрмак розповів, що має увійти у новий пакет санкції проти росії

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“Необхідно якомога швидше запровадити наступний пакет санкцій. Вітаю рішучість тих, хто розслідує спроби обійти санкції. Ми повинні без вагань використовувати інструменти 11-го пакету проти третіх країн, компаній і людей, які допомагають агресору. Україна цінує те, що залучена до санкційної роботи. Група Макфола-Єрмака регулярно працює з урядами держав і пропонує конкретні санкційні кроки, які враховуються у пакетах санкцій. Працюємо далі”, — написав Єрмак.

Деталі

Андрій Єрмак назвав 4 пріоритетні напрямки подальшої роботи в питаннях санкційного тиску на державу-агресорку.

Зокрема, він наголосив, що Україні потрібно зайнятися російським військово-промисловим комплексом. Адже, західні компоненти все ще використовуються в російському озброєнні.

Абсолютним пріоритетом для України є ракети та безпілотники. І їхнє виробництво збільшується. Це означає, що наша цивільна інфраструктура та енергосистема перебувають у ще більшій небезпеці, ніж минулого року. Втім, основна мета України, зробити так, аби російський військово-промисловий комплекс більше не отримав доступу до західної мікроелектроніки. Те ж саме стосується машинобудування та сенсетивних технологій. Для цього потрібне розширення експортного контролю, посилення комплаєнсу компаній, єдині списки товарів подвійного призначення та загальна синхронізація експортних політик.

Другий важливий момент — санкції у сфері енергетики. На думку Єрмака, їх необхідно знизити. Натомість покращити контроль дотримання верхньої межі ціни на російську нафту. Адже порушень цінових обмежень не повинно бути, так само як і операції російського тіньового флоту.

Крім того, необхідно зробити подальші рішучі кроки для загального посилення режиму енергетичних санкцій. Слід також розглянути можливість заборони російського скрапленого природного газу.

Важливими є й подальші фінансові обмеження. Запровадження додаткових санкцій проти російського фінансового сектору є настільки ж важливим, як і запобігання ухиленню від санкцій за сприяння третіх країн, — таке переконання висловив Єрмак.

Він наполягає також на необхідності подальших рішучих дій проти російських пропагандистів. Вони мають бути чітко ідентифіковані та позбавлені доступу до всіх своїх активів за межами рф. Більше того, вони та їхні близькі родичі не повинні користуватися перевагами комфортного життя та отримувати прибутки за кордоном. Їм має бути заборонений в’їзд до цивілізованого світу.

Ці пропозиції Єрмак озвучив санкційним координаторам з ЄС а також всій санкційній коаліції, включно з представниками США, Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії та іншими.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейський Союз готується до боротьби за те, що повинно бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну росії проти України, в той час як G7 просувається вперед з планом заборонити закупівлі алмазів з москви.