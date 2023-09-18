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Ермак рассказал, что должно войти в новый пакет санкций против россии

Ермак рассказал, что должно войти в новый пакет санкций против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к санкционным координаторам из ЕС и всей санкционной коалиции, по усилению антироссийских санкций. Об украинских предложениях, относительно будущего пакета санкций против рф Ермак написал в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Цитата

“Необходимо как можно скорее ввести следующий пакет санкций. Приветствую решимость тех, кто расследует попытки обойти санкции. Мы должны без колебаний использовать инструменты 11-го пакета против третьих стран, компаний и людей, которые помогают агрессору. Украина ценит то, что вовлечена в санкционную работу. Группа Макфола-Ермака регулярно работает с правительствами государств и предлагает конкретные санкционные шаги, которые учитываются в пакетах санкций. Работаем дальше”, — написал Ермак.

Детали

Андрей Ермак назвал 4 приоритетных направления дальнейшей работы в вопросах санкционного давления на государство-агрессора.

В частности, он отметил, что Украине нужно заняться российским военно-промышленным комплексом. Ведь западные компоненты все еще используются в российском вооружении.

Абсолютным приоритетом для Украины являются ракеты и беспилотники. И их производство увеличивается. Это означает, что наша гражданская инфраструктура и энергосистема находятся в еще большей опасности, чем в прошлом году. Впрочем, основная цель Украины, сделать так, чтобы российский военно-промышленный комплекс больше не получил доступа к западной микроэлектронике. То же самое касается машиностроения и сенситивных технологий. Для этого требуется расширение экспортного контроля, усиление комплаенса компаний, единые списки товаров двойного назначения и общая синхронизация экспортных политик.

Второй важный момент — санкции в сфере энергетики. По мнению Ермака, их необходимо снизить. Зато улучшить контроль соблюдения верхней границы цены на российскую нефть. Ведь нарушений ценовых ограничений не должно быть, так же как и операций российского теневого флота.

Кроме того, необходимо предпринять дальнейшие решительные шаги для общего ужесточения режима энергетических санкций. Следует также рассмотреть возможность запрета российского сжиженного природного газа.

Важны и дальнейшие финансовые ограничения. Введение дополнительных санкций против российского финансового сектора является столь же важным, как и предотвращение уклонения от санкций при содействии третьих стран, — такое убеждение высказал Ермак.

Он настаивает также на необходимости дальнейших решительных действий против российских пропагандистов. Они должны быть четко идентифицированы и лишены доступа ко всем своим активам за пределами рф. Более того, они и их близкие родственники не должны пользоваться преимуществами комфортной жизни и получать доходы за рубежом. Им должен быть запрещен въезд в цивилизованный мир.

Эти предложения Ермак озвучил санкционным координаторам из ЕС, а также всей санкционной коалиции, включая представителей США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европейский Союз готовится к борьбе за то, что должно быть включено в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины, в то время как G7 продвигается вперед с планом запретить закупки алмазов из Москвы.

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