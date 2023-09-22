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Bloomberg: Еврокомиссия готовится в октябре предоставить рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Bloomberg: Еврокомиссия готовится в октябре предоставить рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 165107 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Европейская комиссия готовится предоставить рекомендацию начать переговоры о членстве Украины, предлагая поддержку Киеву, на фоне стремлений гарантировать, что союзники продолжат военную и финансовую поддержку, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что "Европейская комиссия порекомендует начать многолетний процесс присоединения в следующем месяце", говорят люди, знакомые с этим вопросом. Но она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией, как на промежуточных шагах, добавили собеседники.

После того, как Еврокомиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее одобрить, скорее всего, пишет издание, на саммите в декабре. После этого Украина, как отмечается, начнет "длительную процедуру" доведения реформ до конца и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство закона и экономику.

В начале следующего месяца в Гранаде в Испании, как сообщается, лидеры ЕС обсудят процесс расширения и то, как подготовиться к приему новых членов.

Отказ рекомендовать начать переговоры о вступлении был бы "политически несостоятельным" для Еврокомиссии, добавили люди, из-за трудностей, с которыми сталкивается Украина, отмечает издание.

Рекомендация Еврокомиссии будет обсуждаться государствами-членами в декабре, когда лидеры ЕС смогут дать свое благословение на начало переговоров о вступлении с Киевом, хотя, по словам некоторых людей, позицию нескольких стран, включая Венгрию, еще предстоит увидеть.

Чтобы запустить процесс вступления, Украине необходимо достичь прогресса в реформах. На этой неделе Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что в некоторых незавершенных реформах, включая реформу Конституционного суда, идет прогресс, и необходимы дополнительные усилия по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, защите меньшинств и снижению влияния олигархов в стране.

Страна завершила реформы управления судебными органами и медиа-сектором, указывает при этом издание.

ЕС должен будет тщательно продумать последовательность промежуточных шагов после того, как лидеры, возможно, дадут зеленый свет, поскольку потребуется время для решения проблем, включая коррупцию, сказал один дипломат ЕС. Этот шаг также потребует достижения тонкого баланса, чтобы показать кандидатам из Западных Балкан, что для Киева нет коротких путей, добавил дипломат.

В отношении стран ЕС блок должен убедиться, что готов принять новых членов до завершения процесса присоединения — сделав процесс принятия решений более гибким или реформируя бюджет ЕС для лучшего достижения общих целей, сказал второй дипломат ЕС.

Напомним

Председатель монобольшинства в парламенте Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада одобрила 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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