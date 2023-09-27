Переговори щодо членства України в ЄС розпочнуться вже у грудні - президентка Європарламенту

Цитата

«Якщо вони рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості», — закликала вона.

Європейський Союз повинен розпочати серйозну хвилю змін, щоб підготуватися до приходу України як країни-члена, заявив лідерка його парламенту. Зокрема, йдеться про касування торговельних мит і надання Києву доступу до внутрішніх ринків до повного членства.

Детаді

Мецола відображає свіжу думку деяких лідерів ЄС про те, що блоку необхідно прискорити членство України та балканських держав, які також подали заявку, щоб зменшити ризик російського втручання на їхні території.

Вона попередила, що «штовхання банки вниз по дорозі» щодо розширення тільки підживить націоналізм і ультраправих: «Це посилює крайнощі в політичному спектрі, євроскептицизм. Кампанії в країнах-кандидатах ведуться, програються чи виграються на основі мрії та надії ЄС».

Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, стримуванні корупції та відкритті ринків.

«Я очікую конкретного результату, оскільки найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям цілі та терміни, яких ми самі не можемо виконати», — сказав Мецола .

Довідково

Мецола була першим політичним лідером, який відвідав Україну після вторгнення росії, зустрівшись із президентом Зеленським у Києві 1 квітня 2022 року, коли в столиці ще діяла комендантська година й вона була оточена танками.

Нехтуючи обережністю та відвертим антагонізмом з боку деяких країн-членів, депутатка однозначно підтримала спробу України приєднатися до ЄС.

Нагадаємо

На урядовому рівні повністю завершено виконання семи рекомендацій Єврокомісії. В Кабміні очікують, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакета Розширення Євросоюзу.