Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает разрешить АРМА передавать арестованное имущество санаторно-курортного направления для дальнейшего использования в обеспечении реабилитации военнослужащих. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" по повышению эффективности управления активами" - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом, в частности, предусмотрено управление активами, в том числе имуществом санаторно-курортного направления, на которые наложен арест в уголовном или исковом производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, для обеспечения потребностей государства и реабилитации военнослужащих, в том числе уволенных с военной службы вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, ветеранов войны, может осуществляться путем его передачи центральному органу исполнительной власти, предприятию, учреждению, организации, относящейся к сфере управления министерства, другому центральному органу исполнительной власти, унитарному государственному предприятию областной военной администрации или хозяйственному обществу, 50 и более процентов акций (долей) которого находится в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов.

Дополнение

Правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд.