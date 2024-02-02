Уряд обмежив термін лікування військовослужбовців за кордоном до 12 місяців поспіль
Київ • УНН
Український уряд обмежив час перебування військовослужбовців на лікуванні за кордоном до 12 місяців поспіль.
Кабінет міністрів України встановив, що загальний час перебування військових на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон.
Деталі
За його словами, встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.
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Доповнення
У 2023 році в Міноборони заявили про запуск "гарячої лінії" з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.