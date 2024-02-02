Правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд

Кабинет министров Украины установил, что общее время пребывания военных на лечении за рубежом не может превышать 12 месяцев подряд. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Внесены изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 N 411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу. - написал Мельничук.

Детали

По его словам, установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за рубежом, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд.

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Дополнение

В 2023 году в Минобороны заявили о запуске "горячей линии" по вопросам реабилитации, протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации военнослужащих, получивших ранения.