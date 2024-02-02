Правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд
Украинское правительство ограничило время пребывания военнослужащих на лечении за рубежом до 12 месяцев подряд.
Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу
Стартовал второй этап соревнований "Бок о бок. Всеукраинские школьные лиги" начался, в котором приняли участие 1349 команд из Одесской области, а самым популярным видом спорта среди школьников стал волейбол.
Украина задокументировала более 120 тыс. военных преступлений в результате вторжения рф - Костин
Украина задокументировала более 120 тысяч военных преступлений, совершенных россией с начала полномасштабного вторжения.
Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения
Бывший офицер ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения за утечку секретных хакерских инструментов ЦРУ в Wikileaks и хранение изображений насилия над детьми.
Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море
Украинские пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "Иванивец" возле оккупированного Крыма.
В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию
Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.
"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей
На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.
В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро
ЕС одобрил новую программу поддержки в размере 50 миллиардов евро на четыре года, чтобы помочь Украине обеспечить финансовую стабильность и реализовать приоритетные социальные и оборонные программы.
500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення
По программе еВідновлення уже 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.
Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи
В рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.