В Україні запустили «гарячу лінію» з питань протезування військовослужбовців – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні почала діяти “гаряча лінія” з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, пише УНН.
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“Створено „гарячу лінію“ з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.Телефонуйте за номером 1545 (в голосовому меню натискайте „4“).
„Гаряча лінія“ працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00.
Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні”, — йдеться в повідомленні МОЗ.
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