В Україні запустили «гарячу лінію» з питань протезування військовослужбовців – МОЗ

Цитата

“Створено „гарячу лінію“ з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.Телефонуйте за номером 1545 (в голосовому меню натискайте „4“).

„Гаряча лінія“ працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00.

Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні”, — йдеться в повідомленні МОЗ.

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