Google додаток для людей із вадами зору став доступним українською мовою

Деталі

Відомо, що Google випустила застосунок «Lookout» у 2018 році. Він використовує камеру смартфона, щоб розпізнавати текст і озвучувати його. Зараз додаток української локалізації має три режими: «Текст», «Документи» та «Вивчення об’єктів навколо».

У режимі «Текст» можна озвучувати невеликі фрагменти тексту, наприклад, вказівники або вивіски. У режимі «Документи» можна озвучувати цілі сторінки тексту. Режим «Вивчення об’єктів навколо» використовує камеру, щоб ідентифікувати об’єкти довкола.

Доповнення

Додаток «Lookout» доступний на 24 мовах, але англійська версія має найширший функціонал. Наприклад, англомовні користувачі можуть використовувати свій смартфон для розпізнавання номіналу банкнот, зчитування штрих-кодів на харчових пакуваннях або розпізнавання графічних зображень.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що сайти українських держорганів стануть доступними для людей з порушенням зору чи слуху. Відтак Кабмін ухвалив постанову, що зобов’язує держоргани зробити всі сайти вебдоступними відповідно до міжнародних стандартів. Завдяки цьому контент на інформаційних ресурсах стане доступніший для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики.