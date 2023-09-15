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Google приложение для слабовидящих людей стало доступным на украинском языке

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Компания Google выпустила украинскую версию приложения Lookout, которое помогает слабовидящим людям озвучивать текст и идентифицировать окружающие объекты, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Известно, что Google выпустила приложение «Lookout» в 2018 году. Оно использует камеру смартфона, чтобы распознавать текст и озвучивать его. Сейчас приложение украинской локализации имеет три режима: «Текст», «Документы» и «Изучение объектов вокруг».

В режиме «Текст» можно озвучивать небольшие фрагменты текста, например, указатели или вывески. В режиме «Документы» можно озвучивать целые страницы текста. Режим «Изучение объектов вокруг» использует камеру, чтобы идентифицировать окружающие объекты.

Дополнение

Приложение «Lookout» доступно на 24 языках, но английская версия имеет самый широкий функционал. Например, англоязычные пользователи могут использовать свой смартфон для распознавания номинала банкнот, считывания штрих-кодов на пищевых упаковках или распознавания графических изображений.

Напомним

Ранее сообщалось, что сайты украинских госорганов станут доступными для людей с нарушением зрения или слуха. Поэтому Кабмин принял постановление, которое обязывает госорганы сделать все сайты вебдоступными в соответствии с международными стандартами. Благодаря этому контент на информационных ресурсах станет доступнее для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики. 

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