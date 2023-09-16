В Украине запустили "горячую линию" по вопросам протезирования военнослужащих - Минздрав

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“Создана „горячая линия“ по вопросам реабилитации, протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации военнослужащих, получивших ранения.Звоните по номеру 1545 (в голосовом меню нажимайте „4“).

„Горячая линия“ работает на базе Правительственного контакт-центра, ежедневно с 8:00 до 20:00.

Звонки с сети фиксированной связи’связи Укртелекома и мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл бесплатные”, — говорится в сообщении Минздрава.

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