Уряд схвалив законопроєкт про залучення арештованих санаторіїв до реабілітації військових

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає дозволити АРМА передавати арештоване майно санаторно-курортного напряму для подальшого використання у забезпеченні реабілітації військовослужбовців. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Схвалено проект Закону "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо підвищення ефективності управління активами" - написав Мельничук.

За його словами, законопроектом, зокрема, передбачено що управління активами, у тому числі майном санаторно-курортного напряму, на які накладено арешт у кримінальному або позовному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, для забезпечення потреб держави та реабілітації військовослужбовців, зокрема звільнених з військової служби внаслідок захворювання, повʼязаного з виконанням обовʼязків військової служби, ветеранів війни, може здійснюватися шляхом його передачі центральному органу виконавчої влади, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, унітарному державному підприємству обласної військової адміністрації або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого перебуває у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, на підставі рішення Кабінету міністрів України.

Доповнення

Уряд обмежив термін лікування військовослужбовців за кордоном до 12 місяців поспіль.