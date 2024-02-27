Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и утвердил нескольких заместителей председателей областных государственных администраций, временно назначив Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и уволив Александра Кохана с должности председателя Сарненской районной государственной администрации.
Кабинет министров Украины по итогам конкурса назначил Виктора Павлущика главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и утвердил нескольких заместителей глав областных государственных администраций, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Кабинетом министров Украины назначен по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущик Виктор Владимирович председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
По его словам, также согласовано назначение:
- Александра Харлова первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации;
- Александра Кохана заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации. При этом согласовано увольнение Кохана с должности председателя Сарненской РГА;
- Александра Терещенко заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
"Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича", - также сообщил Мельничук.
В Украине избрали нового главу НАПК25 февраля 2024, 19:10 • 30895 просмотров
Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК
Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и утвердил нескольких заместителей председателей областных государственных администраций, временно назначив Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и уволив Александра Кохана с должности председателя Сарненской районной государственной администрации.
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