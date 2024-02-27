Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК

В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

Спасатели сообщили, что за один день в разных регионах Украины произошло более 100 пожаров, и призвали граждан воздержаться от сжигания сухой травы как основной причины пожаров, за что им грозят штрафы.