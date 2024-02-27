Уряд призначив Павлущика новим головою НАЗК
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій, тимчасово призначивши Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та звільнивши Олександра Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації.
Кабінет міністрів України за підсумками конкурсу призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Кабінетом міністрів України призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції.
З його слів, також погоджено призначення:
- Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Олександра Кохана заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. При цьому погоджено звільнення Кохана з посади голови Сарненської РДА;
- Олександра Терещенка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича", - також повідомив Мельничук.
В Україні обрали нового голову НАЗК25.02.24, 21:10 • 35402 перегляди