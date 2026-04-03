Правительство назначило нового заместителя министра энергетики и главу Херсонской РГА
Киев • УНН
Андрей Чотчиков стал заместителем министра энергетики вместо Александра Вязовченко. Сергей Гончар возглавил Херсонскую районную государственную администрацию.
В пятницу, 3 апреля, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
Назначен Чотчиков Андрей Иванович заместителем Министра энергетики Украины
Уволен:
- Вязовченко Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины;
- Лашко Александр Васильевич с должности заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также согласовано назначение Гончара Сергея Владимировича председателем Херсонской районной государственной администрации Херсонской области.
