Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий
Киев • УНН
Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.
На встрече с представителями Европейских производителей ветеринарных препаратов, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что даже после вторжения рф, украинская птицеводческая отрасль продолжает развитие, при этом важно придерживаться европейских требований. Чиновник отметил, что сейчас государство адаптирует законодательство в области ветеринарной медицины к стандартам Евросоюза.
Об этом сообщает УНН, с ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Детали
Сообщается, что состоялась встреча первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов. Участники обсудили вопросы изменений в закон о ветеринарной медицине, - в частности, вопросы лицензирования отдельных ветеринарных препаратов. Кроме того, как указывается, рассмотрели вопрос средств борьбы с птичьим гриппом и сальмонеллезом.
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Тарас Высоцкий отметил, что Украина адаптирует законодательство, в том числе, в области ветеринарной медицины к нормам и стандартам Евросоюза, а также отметил, что украинская птицеводческая отрасль - экспортноориентированная.
По словам чиновника, даже после полномасштабного вторжения рф, отрасль успешно продолжает работать и развиваться, и поэтому важно соблюдать все европейские требования.
Как отмечается, Участники встречи договорились координировать ситуацию и при необходимости проводить дополнительные консультации.
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Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий
Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.
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