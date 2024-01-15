Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий

На встрече с представителями Европейских производителей ветеринарных препаратов, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что даже после вторжения рф, украинская птицеводческая отрасль продолжает развитие, при этом важно придерживаться европейских требований. Чиновник отметил, что сейчас государство адаптирует законодательство в области ветеринарной медицины к стандартам Евросоюза.

Об этом сообщает УНН, с ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

Сообщается, что состоялась встреча первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов. Участники обсудили вопросы изменений в закон о ветеринарной медицине, - в частности, вопросы лицензирования отдельных ветеринарных препаратов. Кроме того, как указывается, рассмотрели вопрос средств борьбы с птичьим гриппом и сальмонеллезом.

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Тарас Высоцкий отметил, что Украина адаптирует законодательство, в том числе, в области ветеринарной медицины к нормам и стандартам Евросоюза, а также отметил, что украинская птицеводческая отрасль - экспортноориентированная.

По словам чиновника, даже после полномасштабного вторжения рф, отрасль успешно продолжает работать и развиваться, и поэтому важно соблюдать все европейские требования.

Как отмечается, Участники встречи договорились координировать ситуацию и при необходимости проводить дополнительные консультации.

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