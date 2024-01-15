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Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 11:55  •  5150 просмотра

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Украина приводит свое законодательство в сфере ветеринарной медицины в соответствие со стандартами ЕС, о чем заместитель министра Тарас Высоцкий обсудил с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов.

На встрече с представителями Европейских производителей ветеринарных препаратов, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что даже после вторжения рф, украинская птицеводческая отрасль продолжает развитие, при этом важно придерживаться европейских требований. Чиновник отметил, что сейчас государство адаптирует законодательство в области ветеринарной медицины к стандартам Евросоюза.

Об этом сообщает УНН, с ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

Сообщается, что состоялась встреча первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с представителями Европейских бизнес-ассоциаций производителей ветеринарных препаратов. Участники обсудили вопросы изменений в закон о ветеринарной медицине, - в частности, вопросы лицензирования отдельных ветеринарных препаратов. Кроме того, как указывается, рассмотрели вопрос  средств борьбы с птичьим гриппом и сальмонеллезом.

Украина ожидает роста экспорта на 9% в 2024 году05 январь 2024, 09:19 • 21638 просмотров

Тарас Высоцкий отметил, что Украина адаптирует законодательство, в том числе, в области ветеринарной медицины к нормам и стандартам Евросоюза, а также отметил, что украинская птицеводческая отрасль - экспортноориентированная.  

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По словам чиновника, даже после полномасштабного вторжения рф, отрасль успешно продолжает работать и развиваться, и поэтому важно соблюдать все европейские требования.

Как отмечается, Участники встречи договорились координировать ситуацию и при необходимости проводить дополнительные консультации.

Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые15 январь 2024, 11:13 • 10566 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Government adapts veterinary medicine standards in line with European requirements - Vysotsky
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Правительство адаптирует нормы ветеринарной медицины в соответствии с европейскими требованиями - Высоцкий

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