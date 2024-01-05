Украина ожидает роста экспорта на 9% в 2024 году

В 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, на 19,4% в 2025-м и 20,6% в 2026 году, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"По прогнозу Минэкономики, при нынешних условиях в последующие годы экспорт будет расти. На 9% в 2024, 19,4% в 2025 и 20,6% в 2026 году. Глобальная же цель - вернуть объемы вывоза украинских товаров и услуг на уровень 2021 года", - говорится в сообщении.

"Положительные сдвиги по этому направлению начали происходить в последние месяцы 2023 года", - поделилась ожиданиями о росте экспорта товаров и услуг первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Это, как отмечается, стало возможным благодаря:

альтернативному морскому коридору;

запуску механизма страхования судов от военных рисков;



налаживанию речной логистики на Дунае (в планах и в дальнейшем инвестировать в это направление).



Правительство, как сообщается, работает над тем, чтобы усилить экспортную логистику системами ПВО и поиском новых путей вывоза товаров и услуг.

Дефицит торговли в прошлом году достиг 26,4 млрд долл. на фоне проблем с логистикой - Минэкономики