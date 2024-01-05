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Україна очікує зростання експорту на 9% у 2024 році

Україна очікує зростання експорту на 9% у 2024 році

Київ • УНН

 • 23704 перегляди

Очікується, що український експорт зросте з 2024 по 2026 рік

У 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, на 19,4% у 2025-у та 20,6% у 2026 році, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"За прогнозом Мінекономіки, за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024, 19,4% у 2025 та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета – повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року", - ідеться у повідомленні.

"Позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися в останні місяці 2023 року", - поділилась очікуваннями про зростання експорту товарів та послуг перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Це, як зазначається, стало можливим завдяки:

  • альтернативному морському коридору;
  • запуску механізму страхування суден від воєнних ризиків;
  • налагодження річкової логістики на Дунаї (в планах й надалі інвестувати у цей напрямок).

Уряд, як повідомляється, працює над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг.

Дефіцит торгівлі торік сягнув 26,4 млрд дол. на тлі проблем з логістикою - Мінекономіки04.01.24, 15:08 • 27527 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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