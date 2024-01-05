Україна очікує зростання експорту на 9% у 2024 році
Київ • УНН
Очікується, що український експорт зросте з 2024 по 2026 рік
У 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, на 19,4% у 2025-у та 20,6% у 2026 році, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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"За прогнозом Мінекономіки, за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024, 19,4% у 2025 та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета – повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року", - ідеться у повідомленні.
"Позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися в останні місяці 2023 року", - поділилась очікуваннями про зростання експорту товарів та послуг перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Це, як зазначається, стало можливим завдяки:
- альтернативному морському коридору;
- запуску механізму страхування суден від воєнних ризиків;
- налагодження річкової логістики на Дунаї (в планах й надалі інвестувати у цей напрямок).
Уряд, як повідомляється, працює над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг.
Дефіцит торгівлі торік сягнув 26,4 млрд дол. на тлі проблем з логістикою - Мінекономіки04.01.24, 15:08 • 27527 переглядiв