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Дефіцит торгівлі торік сягнув 26,4 млрд дол. на тлі проблем з логістикою - Мінекономіки

Дефіцит торгівлі торік сягнув 26,4 млрд дол. на тлі проблем з логістикою - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 27523 перегляди

Дефіцит торгівлі товарами в Україні у 2023 році сягнув $26,4 млрд через проблеми з логістикою та потреби оборони, тоді як зусилля з нарощування експорту тривають.

Дефіцит торгівлі товарами у 2023 році був значним і сягнув 26,4 мільярда доларів, через проблеми в логістиці і потреби оборони, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко зауважила, що "торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів". "Його спричинили два ключові фактори – проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році. Тож у 2024 році уряд продовжить працювати над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг. А також сприятиме локалізації в Україні підприємств ВПК", - зазначили у Мінекономіки.

За підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту та становили майже 100 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Утім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% або 35,8 млрд доларів, вказали у міністерстві.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та становив 62,2 млрд доларів, повідомили у Мінекономіки. Найбільше Україна завозила паливо - на 7,8 млрд дол., "різне" (те, що не афішується) на 3,7 млрд дол., лікарські засоби на 1,7 млрд доларів, БПЛА на 681 млн доларів. Також у топ-позиціях імпорту – автомобілі, добрива та засоби захисту рослин. 

Як зазначається, попри загальний спад експорту українських товарів, позитивні тенденції спостерігаються на ринку меблів. Торік у порівнянні з 2022 роком обсяги зросли на 11%, а грошові надходження на 7%. Також минулого року Україна в 1,7 раза більше експортувала цукру.

Утім, за більшістю експортних статей українська економіка у 2023 році втратила у виручці. Наприклад, наймасовіший за обсягом експортний товар – кукурудза при фізичному зростанні на 5% у грошах приніс на 16,8% менше, ніж роком раніше. Минулого року з України вивезли 26,2 млн тонн цієї зернової культури. 

"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому у грудні – вперше за друге півріччя ми експортували на понад 3 млрд дол. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн тонн", - зазначила Свириденко.

За її словами, спільними зусиллями українського уряду та міжнародних партнерів зростає й експорт морським транспортом. У грудні в порівнянні з листопадом цей показник збільшився на третину та склав 7 млн 340 тисяч тонн вантажів.

Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік. Окрім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи. Так у грудні в порівнянні з листопадом зріс показник вивезення напівфабрикатів на 40% та прокату плоского на 45,3%.

Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина – польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%. Але за підсумками року втрати незначні – лише -0,7%. Щоб розв'язати цю проблему, тривають перемовини на всіх рівнях. 

У той самий час Україна наростила експорт контейнерними перевезеннями – +86% залізничним транспортом і +36% автомобільним. Зараз це найбільш ефективний вид транспорту для продукції з доданою вартістю.

Експорт IT-послуг з України скоротився на 7%03.01.24, 07:08 • 37877 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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