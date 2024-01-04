Дефицит торговли в прошлом году достиг 26,4 млрд долл. на фоне проблем с логистикой - Минэкономики

Дефицит торговли товарами в 2023 году был значительным и достиг 26,4 миллиарда долларов, из-за проблем в логистике и потребностей обороны, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что "в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов". "Его вызвали два ключевых фактора - проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году. Поэтому в 2024 году правительство продолжит работать над тем, чтобы усилить экспортную логистику системами ПВО и поиском новых путей вывоза товаров и услуг. А также будет способствовать локализации в Украине предприятий ВПК", - отметили в Минэкономики.

По итогам 2023 года в Украине выросли объемы экспорта и составили почти 100 млн тонн товаров. Это на 112 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Впрочем, в стоимостном измерении показатель упал на 18,7% или 35,8 млрд долларов, указали в министерстве.

В отличие от экспорта, импорт в денежном выражении в прошлом году вырос и составил 62,2 млрд долларов, сообщили в Минэкономики. Больше всего Украина завозила топливо - на 7,8 млрд долл., "разное" (то, что не афишируется) на 3,7 млрд долл., лекарственные средства на 1,7 млрд долларов, БПЛА на 681 млн долларов. Также в топ-позициях импорта - автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Как отмечается, несмотря на общий спад экспорта украинских товаров, положительные тенденции наблюдаются на рынке мебели. В прошлом году по сравнению с 2022 годом объемы выросли на 11%, а денежные поступления на 7%. Также в прошлом году Украина в 1,7 раза больше экспортировала сахара.

Впрочем, по большинству экспортных статей украинская экономика в 2023 году потеряла в выручке. Например, самый массовый по объему экспортный товар - кукуруза при физическом росте на 5% в деньгах принес на 16,8% меньше, чем годом ранее. В прошлом году из Украины вывезли 26,2 млн тонн этой зерновой культуры.

"Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. Сейчас мы медленно их решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре - впервые за второе полугодие мы экспортировали более чем на 3 млрд долл. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн", - отметила Свириденко.

По ее словам, совместными усилиями украинского правительства и международных партнеров растет и экспорт морским транспортом. В декабре по сравнению с ноябрем этот показатель увеличился на треть и составил 7 млн 340 тысяч тонн грузов.

Всего за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году. Кроме зерна, этим путем экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы. Так в декабре по сравнению с ноябрем вырос показатель вывоза полуфабрикатов на 40% и проката плоского на 45,3%.

При этом экспорт автомобильным транспортом и дальше сокращается. Главная причина - польское блокирование границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительны - всего -0,7%. Чтобы решить эту проблему, продолжаются переговоры на всех уровнях.

В то же время Украина нарастила экспорт контейнерными перевозками - +86% железнодорожным транспортом и +36% автомобильным. Сейчас это наиболее эффективный вид транспорта для продукции с добавленной стоимостью.

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