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Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 11:13  •  10718 просмотра

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Посевы озимых в Украине находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на сильные морозы, но эксперты отмечают необходимость продолжения мониторинга из-за нестабильности погоды.

Погодные условия, включая сильные морозы, в Украине в первой декаде января не повлияли негативно на посевы озимых культур, которые находятся в удовлетворительном состоянии, указали специалисты Национальной академии аграрных наук Украины в отчете от 12 января, который обнародован Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, начало первой декады января характеризовалось теплой, как для этого времени года погодой. Во второй половине декады произошло резкое снижение температуры воздуха до минусовых значений. Осадки, в начале декады в виде дождя, мокрого снега, а в дальнейшем (до наступления морозов) снега выпали на всей территории страны.

"Такие погодные условия на перезимовку озимых культур негативного влияния не имеют. На сегодня озимые находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в отчете.

Как отмечается, выпавшие осадки в дальнейшем существенно пополнят запасы влаги верхнего слоя почвы. "Но, неустойчивые погодные условия, такие как поочередные изменения температуры воздуха с минусовых на плюсовые значения и наоборот, восхождение и образование снежного покрова, локальное залегание ледяной корки, снижают зимостойкость, в частности - морозостойкость озимых. Поэтому, контроль за ее перезимовкой должен оставаться на повестке дня", - отметили специалисты.

Также в отчете отмечается, что в этом году наблюдается "значительная численность мышевидных грызунов в Херсонской, Харьковской, Запорожской, Сумской областях, особенно на неразминированных и необработанных полях, на посевах многолетних трав, а также на полях с поверхностной обработкой по системе No-till, или Mini-till". "Обследование посевов свидетельствует, что почти все они заселены мышевидными грызунами, которых насчитывается от 3 до 5 живых колоний на гектар. Резкое похолодание, которое произошло, может несколько снизить численность грызунов, но необходимо систематически проводить обследования, определять заселенность посевов, чтобы своевременно и эффективно защитить сельскохозяйственные культуры от них", - сказано в отчете.

Дополнение

Украинские аграрии под урожай 2024 года посеяли почти 4,2 млн га озимой пшеницы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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