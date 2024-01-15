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Січневі морози в Україні не вплинули на озимі - науковці

Січневі морози в Україні не вплинули на озимі - науковці

Київ • УНН

 • 70474 перегляди

Посіви озимих культур в Україні перебувають у задовільному стані, попри сильні морози, але експерти наголошують на необхідності продовження моніторингу через нестабільність погоди.

Погодні умови, включно з сильними морозами, в Україні в першій декаді січня не вплинули негативно на посіви озимих культур, які перебувають в задовільному стані, вказали у звіті фахівці Національної академії аграрних наук України від 12 січня, який оприлюднено Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, початок першої декади січня характеризувався теплою, як для цієї пори року погодою. У другій половині декади відбулося різке зниження температури повітря до мінусових значень. Опади, на початку декади у вигляді дощу, мокрого снігу, а в подальшому (до настання морозів) снігу випали на всій території країни.

"Такі погодні умови на перезимівлю озимих культур негативного впливу не мають. На сьогодні озимі перебувають у задовільному стані", - ідеться у звіті.

Як зазначається, опади, що випали, у подальшому суттєво поповнять запаси вологи верхнього шару ґрунту. "Але, нестійкі погодні умови, такі як почергові зміни температури повітря з мінусових на плюсові значення й навпаки, сходження та утворення снігового покриву, локальне залягання льодяної кірки, знижують зимостійкість, зокрема – морозостійкість озимини. Тому, контроль за її перезимівлею має залишатися на порядку денному", - наголосили фахівці.

Також у звіті зазначається, що у цьому році спостерігається "значна чисельність мишоподібних гризунів у Херсонській, Харківській, Запорізькій, Сумській областях, особливо на нерозмінованих та необроблених полях, на посівах багаторічних трав, а також на полях з поверхневим обробітком за системою No-till, або Mini-till". "Обстеження посівів свідчить, що майже всі вони заселені мишоподібними гризунами, яких нараховується від 3 до 5 живих колоній на гектар. Різке похолодання, що відбулося, може дещо знизити чисельність гризунів, але необхідно систематично проводити обстеження, визначати заселеність посівів, щоб своєчасно та ефективно захистити сільськогосподарські культури від них", - сказано у звіті.

Доповнення

Українські аграрії під урожай 2024 року посіяли майже 4,2 млн га озимої пшениці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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