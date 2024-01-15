Уряд адаптує норми ветеринарної медицини у відповідності до європейських вимог – Висоцький
Київ • УНН
Україна приводить своє законодавство у сфері ветеринарної медицини у відповідність до стандартів ЄС, про що заступник міністра Тарас Висоцький обговорив з представниками Європейських бізнес-асоціацій виробників ветеринарних препаратів.
На зустрічі з представниками Європейських виробників ветеринарних препаратів, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що навіть після вторгнення рф, українська птахівнича галузь продовжує розвиток, при цьому важливо дотримуватися європейських вимог. Посадовець зауважив, що наразі держава адаптує законодавство в галузі ветеринарної медицини до стандартів Євросоюзу.
Про це передає УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Деталі
Повідомляється, що відбулась зустріч першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з представниками Європейських бізнес-асоціацій виробників ветеринарних препаратів. Учасники обговорили питання змін до закону про ветеринарну медицину, - зокрема, питання ліцензування окремих ветеринарних препаратів. Крім того, як вказуєтья, розглянули питання засобів боротьби з пташиним грипом та сальмонельозом.
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Тарас Висоцький зазначив, що Україна адаптує законодавство, в тому числі, в галузі ветеринарної медицини до норм і стандартів Євросоюзу, а також наголосив, що українська птахівнича галузь – експортноорієнтована.
За словами посадовця, навіть після повномасштабного вторгнення рф, галузь успішно продовжує працювати і розвиватися, і тому важливо дотримуватися всіх європейських вимог.
Як зазначається, Учасники зустрічі домовилися координувати ситуацію та за необхідності проводити додаткові консультації.
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