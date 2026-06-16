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Правда о вере измеряется не словами, а поступками — Лубинец об атаке на Лавру

Киев • УНН

 • 2910 просмотра

Из-за атаки РФ на Лавру и культурные центры омбудсмен Лубинец обратился к международным организациям. Оккупанты уже уничтожили 742 религиозных объекта в Украине.

Правда о вере измеряется не словами, а поступками — Лубинец об атаке на Лавру

россия годами строила миф о себе как о защитнице православия и особой духовной миссии, но правда о любой вере измеряется не словами, а поступками. Об этом, комментируя атаку рф на Киево-Печерскую Лавру, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "когда ракета летит в святыню, она разрушает не только стены, она разрушает ложь, на которой держалась эта история".

История уже видела подобное. В 1941 году, отступая из Киева, НКВД взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Тогда это была логика уничтожения – не оставить после себя ничего, что хранит память и корни. Сегодня мы видим другую форму той же самой логики: бить по святыням, музеям, культурным опорам – по всему, что делает народ народом

– написал омбудсмен.

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Он призвал немедленно зафиксировать это очередное преступление и обратился по этому поводу к:

  • генеральному директору ЮНЕСКО Халеду эль-Энани;
    • главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль;
      • президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер;
        • главе полевого Офиса Международного уголовного суда в Украине Каупо Канди;
          • комиссару Совета Европы по правам человека Майклу О'Флаэрти;
            • генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу;
              • верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

                Всего оккупанты уничтожили в Украине 742 религиозных объекта. Этой ночью, кроме Лавры, пострадали Мыстецький арсенал, киностудия Довженко, дом органной и камерной музыки в Днепре… Случайность ли это и ошибка? Я не знаю, кто может поверить в этот бред

                - отметил Лубинец.

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                Он добавил, что целенаправленное уничтожение культурных и религиозных святынь – это не просто акты террора, это военные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда.

                "Каждый разрушенный храм и музей является прямым нарушением Римского статута и Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Это преступление – не только об Украине, но и о культурном наследии мира, которое пытаются стереть на глазах у всех. И если мир будет молчать — следующие удары будут только ближе к тому, что еще вчера казалось неприкосновенным", - добавил омбудсмен.

                Напомним

                Украина созывает срочные заседания Совета Безопасности ООН, а также предпринимает соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными атаками россии против Украины.

                Также Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры.

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                Вадим Хлюдзинский

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